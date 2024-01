Öffentliche Kunstfiguren dürfen in Bonn bleiben

Sie sollen weiter in der Bonner Innenstadt zu sehen sein: Die fast sechs Meter hohe Skulptur "Mean Average" von Tony Cragg auf dem Remigiusplatz und "Beethoven" von Markus Lüpertz im Stadtgarten neben dem Hauptgebäude der Universität.

Die endgültige Entscheidung hat die Bezirksvertretung Bonn am Dienstagabend mit breiter Mehrheit getroffen. Die Leihverträge mit einer Bonner Stiftung sollen um weitere zehn Jahre verlängert werden. Der Stadt Bonn entstehen dadurch keine Kosten.

Bonner Kunstkommission lehnt Verlängerung ab

"Mean Average" von Tony Cragg auf dem Remigiusplatz in Bonn.

Um beide Kunstwerke war Ende November ein Streit ausgebrochen. Die Bonner Kunstkommission, die sich aus Politikern und Vertretern der Bonner Kunst- und Kulturszene zusammensetzt, hatte sich gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen.

Die Vorsitzende des Kulturausschusses Roswitha Sachsse-Schadt (Grüne) bezeichnete das Konzept als eine Sache aus dem vergangenen Jahrhundert.

Weitere Skulpturen in Bonn geplant

Die Kunstwerke sind auf Vermittlung der Bonner Stiftung für Kunst und Kultur aufgestellt worden. Unter den Mitgliedern befinden sich finanzstarke Unterstützer, durch die die Werke beschafft werden können. Die Stadt Bonn muss lediglich dem geplanten Ort zustimmen.

"Beethoven" von Wolfgang Lüpertz steht in der Nähe der Universität.

Das Ziel der Stiftung ist, einen "Walk of modern art" in Bonn zu errichten. Ein ähnliches Projekt verfolgt die Stiftung in Salzburg. Fünf Werke finden sich derzeit im Bonner Stadtgebiet, als nächstes soll ein rund sieben Meter hoher Frauenkopf vor dem Bahnhof in Bad Godesberg enthüllt werden. Die gusseiserne Skulptur "Laurelle" stammt vom Bildhauer Jaume Plensa.

Bonn hat kein Geld für Kunst im öffentlichen Raum

Aus eigener Kraft könnte die Stadt Bonn solche Kunstwerke nicht aufstellen, es gibt keinen städtischen Etat für Kunst im öffentlichen Raum. Der Bonner Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall ( SPD ) warnte im Vorfeld der Entscheidung:

" Das hieße, wenn die Kunstwerke weg sind, dann steht da nichts mehr, und das kann ja keiner wollen ."

Walter Smerling, der Vorsitzende der Stiftung für Kunst und Kultur, freut sich über die Diskussion, die die Skulpturen in Bonn ausgelöst haben. Obwohl der Verbleib der Werke von Cragg und Lüpertz wochenlang unklar war, will er in den nächsten Jahren weiter Skulpturen in Bonn aufstellen. Der "Walk of modern art" werde wohl nie ganz fertig.