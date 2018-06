Wer die fremden Länder in Düsseldorf erleben will, muss also nicht in den Zug steigen. Er kann fremden Stimmen lauschen. Oder durchs sogenannte Maghreb-Viertel schlendern. Oder in die Stadtbibliothek gehen. Hier haben Mira Mann und Sean Mullan ein virtuelles Reisebüro eingerichtet. " Nach einer Bestandsaufnahme Ihrer Angaben konfiguriert unser System Ihre individuelle Reise ", heißt es in der Ankündigung. Na dann: Gute Fahrt.