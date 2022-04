Sieben Kunstsegel für Velbert

Kletterer bohren Löcher für die Befestigung

In einer spektakulären Aktion haben Höhenkletterer die Stahlträger für die Segel in die Mauer am Hardenberger Bach gebohrt. Jeder Träger wiegt 250 Kilo. Am Start waren zusätzlich jede Menge Ehrenamtliche. Mithilfe eines Krans setzten sie anschließend die Segel ein.

Hommage an "Tuchfühlung"

Künstler Norbert Bauer

Die bunten Dreiecke sind Nachbildungen von Objekten der Kunstaktion "Tuchfühlung" im Jahr 1997. Der inzwischen verstorbene Künstler Norbert Bauer hatte Segel-Rohlinge an andere renommierte Künstler verschickt - mit der Bitte, sie als Spende für das Kunsthaus zu gestalten.

Segel zierten die Bäche in Langenberg

Mehr als 200 Künstler aus verschiedenen Ländern brachten ihre Segel in allen Farben und Formen in den kleinen Ort und stellten sie in den beiden Langenberger Bächen auf. Die bunten Segel verwandelten den Ortsteil im Sommer 1997 in einen Schauplatz schräger Kunst.

Dauerhafter Platz für Kunstsegel

Einige der originalen Segel wurden verkauft, andere eingelagert. Die Nachbildungen von sieben dieser Segel wurden jetzt auf Alu-Dibond-Platten gedruckt und sollen so wind- und wetterfest sein.

Segel waren kurz zu sehen

Allerdings waren die Dreiecke am Wochenende nur kurz während des Aufbaus zu sehen – sie wurden schnell wieder verhüllt und sollen erst zur Einweihung Anfang Juni offiziell freigegeben werden.

Kunsthaus bekam viel Unterstützung