So sind schon an vielen Orten großformatige Werke entstanden: In Köln-Kalk ist eine moderne Version von Caspar David Friedrichdes „Wanderer über dem Nebelmeer“ zu sehen; in Essen erinnert eine Wand an Vincent van Gogh; und auch im Bonner Talweg ist eine Fassade mit einem alten Gemälde verziert.

Ein Bunker als Studentenwohnheim

Jetzt also der Hochbunker in Poppelsdorf: Im zweiten Weltkrieg diente er als Schutzraum für die Menschen in Bonn. Danach zogen Studenten in den Bunker ein – Wohnraum in Bonn war knapp.

Für die Eigentümerin Ira Storck war es in den vergangenen Jahren schwer, eine Verwendung für die 1000 Quadratmeter zu finden. Sie freut sich, dass die bunte Fassade dem Bauwerk jetzt neue Aufmerksamkeit bringt. Bald soll eine Ausstellung im Inneren die Geschichte des Bunkers erzählen.

Der Künstler hat seine eigenen Ideen ins Werk eingebaut