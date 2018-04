Strafanzeigen bei Protesten in Köln

Eine Kundgebung des rechten Spektrums in Köln hat Gegenproteste ausgelöst. Etwa 200 Gegendemonstranten hätten sich am Samstag (14.04.2018) an den Absperrgittern am Alter Markt versammelt und lautstark gegen die knapp 100 Teilnehmer der Kundgebung protestiert, sagte eine Kölner Polizeisprecherin.

Ohrfeige am Rande der Kundgebung

Die Polizei habe Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Vermummung gestellt - im "einstelligen Bereich" , so die Polizeisprecherin. Ein Teilnehmer der rechten Kundgebung habe einen Beteiligten der Gegenproteste geohrfeigt. Die Personalien des Tatverdächtigen seien aufgenommen worden. Die anderen Strafanzeigen richteten sich gegen Gegendemonstranten.

Die Polizei hatte vorab angekündigt, man wolle beide Lager auseinanderhalten. Laut Augenzeugenberichten gingen mehr als 400 Gegendemonstranten auf die Straße.

Protest gegen NetzDG

Kundgebung in Köln