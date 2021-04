Tag der Arbeit: Acht Demos in Kölner Innenstadt

Jörg Mährle vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist guter Dinge, wenn er auf den 1. Mai 2021 blickt. „ Uns ist wichtig zu zeigen, dass die Demokratie auch auf Abstand geschützt werden kann – und wir wollen die Plätze nicht den Coronaleugnern überlassen “, sagt der Geschäftsführer des DGB s Köln/Bonn. Deswegen wird es auch in diesem Jahr eine große Kundgebung auf dem Heumarkt geben.

Um 13 Uhr soll es losgehen – unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen und mit begrenzter Teilnehmerzahl, heißt es. So habe man zum Beispiel nur Delegationen der Betriebe eingeladen, um zu verhindern, dass es zu voll auf dem Heumarkt wird. Wer trotzdem lieber zu Hause bleiben und dennoch an den Protesten teilnehmen will, findet unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ auch ein digitales Programm auf den Seiten des DGB s. Online seien sowohl Reden, Talkrunden als auch Musikbeiträge geplant, heißt es.

Sieben weitere Demonstrationen in der Kölner Innenstadt

Hans-Böckler-Haus des DGB in Düsseldorf

Bei der Polizei sind 700 Teilnehmer für die Veranstaltung auf dem Heumarkt angemeldet. 15 von ihnen werden vorher auf dem Hans-Böckler-Platz zusammenkommen, um anschließend mit Rikschas zur Kundgebung zu fahren. Doch das ist nicht alles, was die Polizei an diesem Samstag beschäftigt, so ein Sprecher, der am Freitag in den Vorbereitungen für das Wochenende steckt.

Weitere Demos, die den Tag der Arbeit ins Visier nehmen, gibt es auch auf dem Neumarkt ab 13.30 Uhr und, im Vorfeld der großen DGB -Aktion, um 11.30 Uhr auf dem Heumarkt. Auf dem Neumarkt erwartet die Polizei rund 100 Leute, für die kleine Demo auf dem Heumarkt haben sich 40 Teilnehmer angemeldet. Die erste Veranstaltung auf dem Heumarkt trägt den Titel „Warm Up 1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse“.

Ebenfalls auf dem Programm: Kritik an Coronaschutzmaßnahmen

Ein genaueres Auge wird die Polizei aber vor allem auf andere Demos in der Innenstadt werfen, denn auch die Corona-Maßnahmen sind morgen erneut Thema in der Stadt. Auf der Deutzer Werft startet um 15 Uhr eine Kundgebung zum Thema „Die Gegenseite ist anzuhören“. Einen geplanten Aufmarsch hat die Polizei mit Verweis auf den Infektionsschutz untersagt. Die Veranstaltung soll um 19 Uhr beendet sein.

Ebenfalls genauer beobachtet wird eine Veranstaltung am Hans-Böckler-Platz, die bereits um 11.15 Uhr startet: Unter dem Namen „Kampftag der Arbeiterklasse“ hat der Anmelder am Verwaltungsgericht die Erlaubnis erwirkt, mit 15 Teilnehmern in Richtung Alter Markt zu ziehen. Dort sollen die Teilnehmer dann auf bis zu 200 weitere Demonstranten stoßen.

Polizei im Großeinsatz

Am Freitagmittag noch „frisch“ dazu gekommen ist außerdem eine weitere Demo am Hans-Böckler-Platz. Von 13 bis 15 Uhr wollen 150, wohl zumeist kurdische Demonstranten als Protest gegen das Versammlungsverbot in der Türkei auf die Straße gehen.

Eine Fahrrad-Demo von fünf Teilnehmern rundet das Demo-Programm in der Innenstadt am Samstag ab. Von 11.45 Uhr an wollen sie, mit Startpunkt an der Ankerstraße in der Südstadt, für den Mietenstopp in Köln in die Pedale treten.

Die Polizei ist wegen der vielen Kundgebungen mit über 200 Polizisten im Einsatz. Man hofft, dass alles ruhig bleibt und die Coronaschutzmaßnahmen von allen Demonstranten eingehalten werden, heißt es von der Polizei.