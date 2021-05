Tag der Arbeit: Zentrale Kundgebung in Düsseldorf, viele Demos in Köln und Essen

Jörg Mährle vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist guter Dinge, wenn er auf den 1. Mai 2021 blickt. " Uns ist wichtig zu zeigen, dass die Demokratie auch auf Abstand geschützt werden kann - und wir wollen die Plätze nicht den Coronaleugnern überlassen ", sagt der Geschäftsführer des DGB s Köln/Bonn. Deswegen wird es auch in diesem Jahr eine große Kundgebung auf dem Heumarkt geben - mit 700 Teilnehmern um 13 Uhr.

Landesweit sind unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" rund 30 größere Treffen geplant, sagte ein DGB-Sprecher. Die Zentralveranstaltung mit der DGB-Landeschefin Anja Weber und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) findet um 12 Uhr auf einem Düsseldorfer Messeparkplatz in Form eines Autokinos statt. Wer lieber von zu Hause an den Protesten teilnehmen will, findet ein digitales Programm auf den Seiten des DGBs.

Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Forderung der Gewerkschaften nach einer gerechten Verteilung der Corona-Folgelasten. "Noch nie gab es einen so rasanten Zuwachs an Milliardären", sagt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig sind Hunderttausende Arbeitsplätze verloren gegangen." Große Industrieunternehmen wollen weiter Standorte verlagern oder schließen, sagte Hofmann.

Sieben weitere Demonstrationen in der Kölner Innenstadt

In Köln sind noch weitere Kundgebungen angemeldet: Auf der Deutzer Werft startet um 15 Uhr eine Kundgebung von Kritikern der Coronapolitik. Einen geplanten Aufmarsch hat die Polizei mit Verweis auf den Infektionsschutz untersagt.

Ebenfalls genauer beobachtet wird eine Veranstaltung mit dem Motto "Kampftag der Arbeiterklasse". Der Anmelder am Verwaltungsgericht hat die Erlaubnis erwirkt, mit 15 Teilnehmern durch die Innenstadt zu ziehen.

Außerdem wollen kurdische Demonstranten als Protest gegen das Versammlungsverbot in der Türkei auf die Straße gehen. Eine Fahrrad-Demo will für den Mietenstopp in Köln in die Pedale treten. Die Polizei ist wegen der vielen Kundgebungen mit mehr als 200 Polizisten im Einsatz. Sie hofft, dass alles ruhig bleibt und die Coronaschutzmaßnahmen von allen Demonstranten eingehalten werden.

Großeinsatz auch in Essen

Mai-Kundgebung 2013 in Dortmund

In Essen rechnet die Polizei mit einem Großeinsatz. Dort will sich die NPD mit rund 100 Anhängern treffen. Zugleich haben zahlreiche linke Gruppen ein Gegen-Treffen in unmittelbarer Nähe des NPD-Versammlungsortes am Bahnhof Essen West angemeldet.

Zu den zahlreichen Kundgebungen in Essen werden insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei ist im Großeinsatz. Die Kundgebung des DGB ist außerhalb der Innenstadt auf einem Messeparkplatz mit mindestens 400 Teilnehmern geplant - im Stil eines Autokinos.

In Dortmund sind 15 Versammlungen angemeldet. Dazu würden jeweils bis zu 300 Teilnehmer erwartet, teilte die Polizei mit.