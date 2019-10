Kürbisregatta in der Eifel: 300-Kilo-Gewächse werden zum Boot

Im Kreis Euskirchen findet am Donnerstag (03.10.2019) eine Kürbisregatta statt. Die Teilnehmer paddeln in ausgehöhlten Riesengewächsen über einen See in Mechernich-Obergartzem.

Wasserstrecke ist 30 Meter lang

Die Kürbisse sind an die 300 Kilogramm schwer. Sie wurden zuvor so ausgehöhlt, dass die Paddler wie in einem Boot darin sitzen können. Die Starter treten einzeln oder in Teams an. 30 Meter ist die Strecke lang, die sie auf dem See zurücklegen müssen.

Bekannt ist die Regatta auch, weil die Teilnehmer sich oder ihre Kürbisse häufig noch besonders gestalten: Im vergangenen Jahr malte sich ein Paddler - passend zur Farbe seines Bootes - komplett orange an.