Nach 16 Monaten Prozessdauer hat das Oberlandesgericht (OLG) in Düsseldorf am Montag (24.09.2018) einen 43 Jahre alten Syrer wegen Kriegsverbrechen im Syrienkrieg zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest - eine vorzeitige Entlassung ist damit so gut wie ausgeschlossen.