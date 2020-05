Kriegsende aus Kindersicht

"Ich habe damals gedacht als Kind, sie sehen das von oben nicht so genau" , sagt Bernward Rasch, der auf seinem Schulweg in Wuppertal einen Angriff erlebte. "Später, als ich zum ersten Mal geflogen bin, habe ich gesehen: Das ist alles deutlich zu unterscheiden. Auch von Seiten der Alliierten war das keine Rücksicht."

Geräusche erinnern an Krieg

Das Geräusch von Silvesterböllern erinnert Bernward Rasch auch mit mehr als 80 Jahren noch an den Krieg. Auch für Hila Amir ist das Geräusch beängstigend. Sie hat als kleines Mädchen Bombenangriffe in Afghanistan erlebt.

Kinder suchen nach Angehörigen

Manche Kinder des Zweiten Weltkriegs suchen auch 75 Jahre nach dem Ende noch nach ihren vermissten Angehörigen: Ewald Charpas fünf Jahre älterer Bruder Werner musste mit fünfzehn in den Krieg, aus dem er nie zurückkehrte. Immer wieder hat Ewald Charpa nach ihm gesucht. Genauso wie Karl-Heinz van Gerven aus Duisburg-Homberg. Sein Vater ist in Russland vermisst. Er hat sogar einen Verein gegründet, der Familien bei der Suche nach verschollenen Soldaten in Russland hilft.

Karl Heinz van Gerven

Nach dem 8. Mai war der Krieg nicht vorbei

Besonders schmerzhaft ist der Krieg für Kinder, die mit ihren Familien aus ihrer Heimat fliehen und dort alles zurücklassen mussten. " Wir wollten irgendwo ankommen ", sagt die 15-Jährige Laila Refai, die mit ihrer Familie aus Syrien geflohen ist.

Laila Refai

Wie schwer es Flüchtlingskinder haben, wissen die Kriegskinder aus dem Zweiten Weltkrieg nur zu gut: "Wir waren eigentlich immer Leute zweiter Klasse" , sagt Georg Kamrad, der als Junge aus Oberschlesien ins Münsterland geflohen ist. "Wir hatten eine Lehrerin, die mochte Flüchtlinge auch nicht leiden. Wir wurden immer abgesondert in die Ecke gesetzt."

Keine Rücksicht auf Kinder

Familien, denen die Flucht rechtzeitig nicht gelang, erlebten in den ehemals deutschen Ostgebieten Grausames: Im damaligen Königsberg (heute Kaliningrad) wollen russische Soldaten Ursula Pultke und ihre Mutter erschießen. Voller Angst versteckt sich die kleine Ursula hinter den Beinen ihrer Mutter.

Kurz nach dem Krieg stirbt die Mutter an Hunger. Als Neunjährige schlägt sich Ursula Pultke als sogenanntes Wolfskind mit ihrem jüngeren Bruder alleine durch, bis sie ihre zwei Geschwister und ihren Vater in Erfurt wiederfinden.

Gerhard Gruschka wird bei Kriegsende im oberschlesischen Gleiwitz verhaftet. Der damals 14-Jährige hatte keiner NS -Organisation angehört. Dennoch büßt er für die Verbrechen der Nazis. Er wird im polnischen Lager Zgoda gefoltert, weil er Deutscher ist. Erst allmählich erfährt er, was dort zuvor Deutsche polnischen Juden angetan hatten. "Das hat mir geholfen, zu vergeben", sagt Gruschka.

Gerhard Gruschka

Da habe ich den ersten Schwarzen gesehen

Die erste Begegnung mit einem farbigen Soldaten hat viele Kriegskinder nachhaltig beeindruckt, so wie Lydia Neff, die den Krieg in Niederkassel erlebt hat, ist ebenfalls ganz fasziniert, als sie einen farbigen Soldaten auf einem Panzer sieht: "Es waren ja auch Autos dabei und Jeeps, alles mögliche und ein Schwarzer. Ich habe Bauklötze gestaunt. Die weißen Zähne, und der lachte mich an." Der Soldat schenkt der Zehnjährigen eine rote Halskette. Als das Mädchen damit nach Hause kommt, gibt es Schimpfe. Oft fürchten die Eltern, dass die Soldaten ihren Kindern etwas antun könnten.

Die Situation zwischen Alliierten und Deutschen im Nachkriegsdeutschland ist brisant, das spüren die Kinder ganz genau. Der zwölfährige Heinz Jumpertz beobachtet in Jülich, dass auf den Jeeps der Amerikaner auch deutsche Kriegsgefangene sitzen. "Das war wegen des Werwolfs" . Der Werwolf, eine Partisanengruppe der Nazis, hatte kurz zuvor den Aachener Oberbürgermeister Franz Oppenhoff erschossen, weil dieser mit den Amerikanern zusammenarbeitete.

Schokolade und Schüsse

Schokolade von den Soldaten war für die Kinder eine große Freude, denn in den letzten Kriegsjahren und im Nachkriegsdeutschland litten viele von ihnen unter Hunger. Gerhard Prüfer erinnert sich an die sich an die Not der Nachkriegsjahre in Dortmund: "Das war was, wo ich mich heute auch noch wundere, dass da die Menschen nicht verhungert sind."

Gerhard Prüfer

Kapitulation ein Segen

Für die Verfolgten des NS -Regimes und ihre Kinder ist die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs ein Segen. So für Karla Geismann und ihre Mutter. Als die Tochter gerade 13 ist, wird die Mutter von der Gestapo verhaftet. Der Grund: Sie hatte Hitler ein Schwein genannt, weil er Karlas Bruder mit 16 in den Krieg schickte. Ein Mitschüler denunzierte sie. Nach der Verhaftung taucht Karla Geismann unter. Sie möchte nicht in ein Heim gesteckt werden, um dem Führer Kinder zu gebären.

Bei Kriegsende schwebt die Mutter in großer Gefahr: Ihre Akte liegt beim Volksgerichtshof. Ihr droht die Todesstrafe. Doch dann kamen die Amerikaner nach Bielefeld. Die Mutter kommt frei, und holt die Tochter mit einem klapprigen Lieferwagen ab. "Da habe ich glaube ich das erste Mal Rotz und Wasser geheult" , sagt Karla Geismann.

Schrecken des Krieges wirken nach

Das Entsetzliche, das sie als Kinder durch den Krieg erleben mussten und sahen, verfolgt die Erwachsenen bis heute. "Ich wache immer noch nachts auf und schreie" , sagt Randolf Spiess als Junge im Zweiten Weltkrieg die Flucht aus Pommern und die Vergewaltigung seiner Mutter miterlebte.

Auch Gulhan Abdo hat im Syrienkrieg Schreckliches durchgemacht. Sie möchte später Ärztin oder Psychologin werden, um anderen zu helfen. "Du hast keine Schuld - der Krieg kommt einfach" , sagt die 14-Jährige.

Stand: 07.05.2020, 19:14