Viersen: Mailadresse führt Cousins nach 87 Jahren zusammen

Der 99-jährige Hans lebt in Dülken, einem Stadtteil von Viersen. Sein Cousin Ulrich, 89 Jahre alt, nur etwa 30 Kilometer entfernt.

Die beiden Männer wissen nichts voneinander. Vor 87 Jahren haben sie sich zuletzt im ostpreußischen Königsberg gesehen. Dann kam der Krieg. " Sieben Jahre war ich Soldat. Vier Jahre in Gefangenschaft. Da habe ich ganz schlimme Sachen erlebt ", erinnert sich Hans Tenpner mit Tränen in den Augen. Die Jahrzehnte vergehen.

Großer Zufall: Mailadresse bringt Familien zusammen

Durch einen großen Zufall stößt Dieter Tepner, der Sohn von Hans, auf die Verwandschaft. Für seine Frau wollte er eine neue Mailadresse einrichten. Die gewünschte Adresse mit dem Nachnamen war aber schon belegt. Dieter Tepner wunderte das. Er schrieb einfach mal hin, um mehr zu erfahren.

Ein Zufallstreffer! Tatsächlich steckte ein Zweig seiner Familie dahinter. Dieter ist beim Blick auf den Familienstammbaum immer noch überwältigt: " Der Zweig hier ", erzählt er, " da haben wir gedacht, die sind alle tot !"

Wiedersehen nach fast 90 Jahren

Sofort wird das große Wiedersehen geplant. Das erste Treffen seit 87 Jahren. Ulrich kommt zu seinem Cousin Hans nach Dülken.