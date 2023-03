Goodfellow-Baumkängurus sind eine von 14 Baumkänguru-Unterarten. Sie stammen aus Papua-Neuguinea und leben dort hoch oben in den Bäumen.

Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner und ihre Art ist gefährdet. Deshalb ist die Zucht dieser besonderen Art wichtig. Im Krefelder Zoo werden sie seit 1998 erfolgreicher als überall sonst in der Welt gezüchtet - eigentlich. Denn in den vergangenen Jahren hat das auf einmal nicht mehr so gut geklappt. Bei dem aktuellen Baumkänguru-Paar gab es schon länger keinen Nachwuchs mehr.

Wimbi soll für Nachwuchs sorgen

Da diese Baumkänguru-Art aber so selten ist, hat der Krefelder Zoodirektor Wolfgang Dreßen beschlossen: das Krefelder Männchen Kolembi braucht eine neue Partnerin.

Baumkänguru-Männchen Kolembi

Deshalb hat sich der Krefelder Zoo an einem Baumkänguru-Ringtausch mit anderen Zoos beteiligt. Das bisherige Krefelder Baumkänguru-Weibchen Kopi ist in den Zoo von Rostock gezogen. Aus Rostock geht ein männliches Tier nach Frankfurt. Und aus Frankfurt kommt dafür das Weibchen Wimbi nach Krefeld - sie ist dann die neue Partnerin von Baumkänguru-Männchen Kolembi.

Wimbi soll endlich wieder für Nachwuchs sorgen. Zumindest wenn es nach Zoodirektor Dreßen geht: " Das ist sicherlich einer meiner Herzenswünsche. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir in diesem Jahr in Krefeld zumindest ein Nachwuchstier mit diesem neuen Paar bekommen würden. "

Krefeld koordiniert Baumkänguru-Zucht

Kolembi frisst Salat

Dreßen führt in Europa das Zuchtbuch für die vom Aussterben bedrohten Goodfellow-Baumkängurus. Von Krefeld aus wird für ganz Europa koordiniert, wie sich die seltenen Tiere am besten fortpflanzen: " Allein in Europa sind es nur 24 Tiere zur Zeit, von daher muss man da genau schauen: Wer ist mit wem verwandt? Wer passt zu wem? ", erklärt der Zoodirektor.

Wimbis Ankunft läuft "wie im Bilderbuch"

Und dann ist es so weit: Wimbi kommt in ihrer Holzbox in Krefeld an. Die Fahrt und auch die Ankunft im neuen Zuhause hat sie entspannt gemeistert, erzählt Zoobiologin Xenia Schirrmeister: " Sie hat sich erstmal ganz in Ruhe umgeguckt, hat das Futter auch schon gefunden - das lief wie im Bilderbuch. So haben wir uns das vorgestellt. "

Vielleicht liegt das auch daran, dass Krefeld Wimbis alte Heimat ist. Sie ist hier geboren. Mit zwei Jahren ging es für sie in einen anderen Zoo. Jetzt die Rückkehr. Und wenn Wimbi sich wieder eingelebt hat und alles gut geht, dann wird hier demnächst ein neues Baumkänguru-Baby geboren.

