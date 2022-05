Krefelder Zoo baut Außengehege für Schimpansen Bally und Limbo

Die Schimpansen Bally und Limbo haben das Feuer im Krefelder Zoo damals nur wie durch ein Wunder überlebt. Sie sind seitdem in einem abgetrennten Bereich des Zoos untergebracht, der von Besuchern nicht eingesehen werden kann. Tierschützer kritisieren, wie die Schimpansen dort gehalten werden.

Jetzt sollen sie wieder ein Außengehege bekommen, Zoo-Direktor Wolfgang Dreßen stellt das Projekt am Mittwochmittag vor. Dadurch können die Tiere wieder raus und bekommen mehr Platz. Bei dem Gehege handelt es sich aber um ein Provisorium - bis 2029 soll es ein neues "Artenschutz-Zentrum-Affenpark" geben, wie es der Zoo Krefeld selbst getauft hat.

Artgerechtere Haltung

Der Bau des neuen, größeren Affengeheges in Krefeld soll in mehreren Bauabschnitten laufen. Als erstes soll zum Beispiel der Raum für Gorillas erweitert werden. Auf die neue Fläche sollen zum Beispiel ein Trockengraben, Kunstfelswände, Klettergerüste und Rückzugsmöglichkeiten. Statt eines zentralen Tierhauses soll es in Zukunft mehrere kleinere Häuser und eine große Außenanlage geben. Geplant sind ein Schimpansen-Wald und vier Außenbereiche für die Orang-Utans.

Auch das neue Artenschutz-Zentrum wurde aber bereits kritisiert: Tierschützer haben die Pläne zum Anlass genommen, die Haltung von Menschenaffen in Zoos erneut in Frage zu stellen. Da sich Menschenaffen über 98% des Erbguts mit Menschen teilen, sei es ethisch und moralisch verwerflich, die intelligenten Tiere einzusperren, sagen sie. Der Krefelder Zoo argumentiert, dass die Menschenaffen zu den am stärksten im Freiland bedrohten Arten gehört und moderne Zoos sich deswegen den Artenschutz zur Aufgabe gemacht haben.

Acht Menschenaffen bei dem Brand gestorben

Bei dem durch eine Himmelslaterne ausgelösten Brand im Krefelder Zoo waren viele Tiere gestorben, darunter auch acht Menschenaffen: mehrere Gorillas und Orang-Utans sowie ein Schimpanse. Das Unglück hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst und eine Diskussion über die Sicherheit von Zoos entfacht.