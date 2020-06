Pläne für neues Affenhaus im Krefelder Zoo

Affenpark soll Schutzraum für bedrohte Tiere werden

Dementsprechend soll das neue Artenschutzzentrum nicht nur ein Affengehege sein. Es soll ein Schutzraum für bedrohte Tierarten werden. Darauf legen Zoo und Stadt viel Wert. Und so sehen es offenbar auch große Teile der Bevölkerung: In Spendenaktionen für den Neubau kamen schon fast zwei Millionen Euro zusammen. Insgesamt wird mit Baukosten in zweistelliger Millionenhöhe gerechnet.

Neubau muss europäische Zuchtnormen einhalten

Für Zoodirektor Wolfgang Dreßen ist die Unterstützung der zahlreichen Spender ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Krefelder auch künftig eine Haltung von Affen in der Obhut des Zoos wünschen. Aber die Planung des Neubaus ist ein äußerst aufwendiger Prozess, so Dreßen.

Denn dabei gehe es zum Beispiel darum, die europäischen Zuchtnormen für die Haltung von Menschenaffen einzuhalten. Dann müssten mehrere Optionen für die Lage der Tierhäuser, die Außenanlagen und die Besucherwege erarbeitet werden.

Zoo hat nach Corona wieder geöffnet

Bis der Affenpark fertig ist, wird es auf jeden Fall einige Jahre dauern. Aber so lange können sich die Krefelder Zoo-Besucher - trotz Corona – nun wieder an den anderen Tieren erfreuen: Der Zoo hat als einer der ersten Tierparks in Nordrhein-Westfalen seit Anfang Mai wieder geöffnet. Allerdings unter strengen Hygiene-Schutzmaßnahmen: Zum Beispiel dürfen maximal 1.300 Besucher zeitgleich auf das Gelände und Führungen und kommentierte Fütterungen wird es erstmal nicht geben.