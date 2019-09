Die Straßen und Plätze in Krefeld sollen sauberer werden - deswegen will der Rat der Stadt am Dienstag (17.09.2019) einen neuen Bußgeldkatalog beschließen. Wer zum Beispiel Hundekot liegenlässt, wird in Zukunft mit bis zu 500 Euro bestraft. Wer eine Feuer- oder Grillstelle verlässt, ohne das Feuer oder die Glut komplett zu löschen, kann mit bis zu 1.000 Euro Strafe rechnen. Für eine weggeschnippte Zigarette werden nach der neuen Verordnung bis zu 100 Euro fällig.

Reicht abschreckende Wirkung aus?

Im vergangenen Jahr wurden laut Stadt fünf Raucher erwischt, gegen die ein Bußgeld wegen weggeschnippter Zigarette verhängt wurde. In Zukunft sollen öffentliche Plätze in Krefeld stärker kontrolliert werden. Das Ordnungsamt will dafür sieben neue Mitarbeiter einstellen.