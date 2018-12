Polizei und Staatsanwaltschaft geben Einzelheiten bekannt

An einem Brief aus der Tasche entdeckten sie einen Fingerbadruck, der einem 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden konnte. Am vergangenen Dienstag (11.12.2018) nahmen die Beamten den Mann fest. Dieser bestritt die Tat und beschuldigte unter anderem einen 15-Jährigen. Er wurde ebenfalls festgenommen.

Der Jugendliche gestand, dabei gewesen zu sein, als die Seniorin ausgeraubt wurde. Gegen den 26-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Raubes mit Todesfolge erlassen. Er soll wegen anderen Straftaten bereits in Haft gesessen haben.