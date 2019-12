Denn der sei schließlich für die Sicherheit der Referees zuständig, sagt Thomas Kirches. Der Unternehmensberater hat selbst bis in die Oberliga hinein Fußballspiele gepfiffen. In der Dritten Liga stand er als Schiedsrichter-Assistent an der Linie.

Zahl der Angriffe auf Schiedsrichter steigt

Gemeinsam mit vier Mitstreitern hat Kirches im Fußballkreis Kempen-Krefeld die Arbeitsgruppe „Keine Gewalt gegen Schiedsrichter" gegründet. Die Gruppe prangert an, dass Schiedsrichter immer öfter Opfer von gewalttätigen Übergriffen werden.

Und tatsächlich zeigt die Statistik des DFB: Die Gewalt gegenüber den Unparteiischen hat zugenommen. Obwohl im Jahr 2017 50.000 Spiele weniger absolviert wurden, stieg die Zahl der Angriffe um rund 50 auf rund 2.900 Fälle im Jahr 2018. Und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher.

Lebenslange Sperren für Gewalttäter gefordert

Aber es ist nicht nur die Anzahl der Übergriffe, sondern auch die zunehmende Brutalität, die die Krefelder Schiris aufregt. Und ein Ende der Gewaltspirale sei nicht in Sicht, sagt Kirches.

Die nun eingerichtete Petition will härtere Strafen für Gewalttäter. Zum Beispiel lebenslange Sperren. Auch eine Rechtsschutzversicherung für Schiris wird gefordert. So werde sichergestellt, dass sie auch vor Gericht gegen Gewalttäter vorgehen könnten, heißt es in der Petition.