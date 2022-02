Vermutlicher Wolfsangriff auf zwei Schafe in Krefeld

Auf einer Weide bei Krefeld-Hüls hat ein Schäfer zwei seiner Heidschnucken tot aufgefunden. Eine weitere ist verletzt.

Gerissenes Schaf von Peter Adams

Ein großer Schreck für Hobbyzüchter Peter Adams: Seine beiden trächtigen Tiere lagen ausgeweidet auf der Wiese, als er morgens nach dem Rechten sehen wollte. „Da hängt mein Herz dran, das muss ich erst mal verkraften“ , erzählt der 67-jährige.

DNA-Probe soll Aufklärung bringen

Vieles deute darauf hin, dass ein Wolf die Tiere in der Nacht zu Dienstag und Mittwoch gerissen hat, glaubt Peter Adams. Wolfsberater haben im Auftrag des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz DNA -Proben an den Bissstellen der getöteten Heidschnucken entnommen. Erst nach der Auswertung sei klar, was für ein Tier die Schafe tatsächlich getötet habe. Es könnte auch ein freilaufender Hund gewesen sein, sagt der Besitzer und ergänzt: „Dann muss es aber ein sehr großer Hund gewesen sein!“

Ähnlich sieht das auch Andrea Funke von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld. „Vor einigen Jahren gab es einen ähnlichen Fall, da hat sich herausgestellt, dass es ein freilaufender Husky gewesen ist “, erinnert sie sich. Die Auswertung der DNA-Proben kann zwischen drei und acht Wochen dauern. Erst dann gibt es Gewissheit.

Hobbyschäfer überlegt Zucht aufzugeben

Peter Adams mit seiner Schaf-Herde

Der Tönisberger Schafzüchter überlegt währenddessen, ob er sein Hobby nun aufgibt: „Ich habe immer gesagt, nach dem ersten Wolfsbiss höre ich auf!“, erzählt er, „das werde ich mir jetzt gut überlegen. So ein Gemetzel zu sehen – das kann und will ich nicht noch mal ertragen.“

Seine Herde besteht normalerweise aus 60 Heidschnucken. Über die Hälfte davon ist zur Zeit trächtig. Die übrig gebliebenen Tiere will er jetzt erstmal auf einem Gelände auf seinem Hof unterbringen. „Aber ruhig schlafen werde ich so schnell nicht mehr! “, so Adams.

Immer mehr bestätigte Wolfsichtungen und Übergriffe in NRW

Die Zahl der Wolfssichtungen in Nordrhein-Westfalen steigt stetig an. Auch Fälle, in denen Wölfe verdächtigt werden, Schafe oder Ponys gerissen zu haben, gibt es immer häufiger. Vor allem im Kreis Wesel und dem Rhein-Sieg-Kreis leben größere Wolfsrudel. In Krefeld wäre es der erste Wolfsangriff, sollte sich der Verdacht bestätigen.