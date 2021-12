Zu langes Gutachten: Entscheidung über umstrittenen Surfpark in Krefeld vertagt

Die Mehrheit der Ratsleute wünscht sich mehr Zeit, um das Gutachten zu bewerten. Am Donnerstagabend kritisierten die Politiker, dass sie das 1.500 Seiten lange Gutachten nur wenige Tage vor der Ratssitzung bekommen hätten. Das reiche nicht aus, um sich einzulesen.

Fluch oder Segen für Krefeld?

Kritiker sehen in dem geplanten Surfpark seit Monaten ein "klimaschädliches Großprojekt" . Befürworter glauben, dass die Stadt durch den Surfpark attraktiver werde und er auch ein wichtiges Signal für weitere Investoren sein könnte. Im Januar will der Rat jetzt in einer Sondersitzung über den Surfpark diskutieren. Bis dahin dürften die Ratsmitglieder genügend Zeit haben, das Gutachten studiert und bewertet zu haben.

Der Surfpark könnte im Sommer 2023 eröffnet werden. Ein Investor will ihn am Elfrather See für rund 25 Millionen Euro in Form eines Diamanten anlegen.