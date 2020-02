Krefeld Pinguine offenbar gerettet

Neue Gesellschafterstruktur soll etabliert werden

Platz für einen neuen Investor - Ponomarew steigt bei den Krefeld Pinguinen aus

Der neue, bislang unbekannte Investor wird mit seinem Einstieg die Mehrheit der Anteile an den Pinguinen übernehmen. Der Verein will die notwendigen Regelungen für die neue Gesellschafterstruktur in den nächsten Wochen auf den Weg bringen. Dann soll der neue Geldgeber auch offiziell vorgestellt werden.