Wer kommt auf die Gästeliste, welche Musik soll während der Trauung laufen und welchen Namen trägt das Paar nach der Hochzeit? Fragen über Fragen, die sich Brautpaare schon Monate vor dem großen Tag stellen.

Anders geht das am Sonntag in Krefeld. "Einfach heiraten" ist das Motto in der evangelischen Friedenskirche Krefeld. Hier geben sich Paare spontan das Ja-Wort, ganz ohne lange Planung.

Keine Vorbereitung, keine Kosten - keine Abstriche

Obwohl die Blitzhochzeiten ohne lange Vorbereitung auskommen, gibt es alles, was zu einer richtigen Hochzeit dazugehört: Ein Sektempfang, Livemusik, eine Hochzeitstorte und einen Fotografen. Natürlich können auch Gäste dabei sein. Das alles wird von der evangelischen Kirchengemeinde organisiert - und auch bezahlt. Die Trauung ist für die Brautpaare kostenfrei.

Insgesamt neun Pfarrerinnen und Pfarrer sind vor Ort und gestalten jede Zeremonie ganz individuell. Außerdem kann sich jedes Brautpaar den Ort der Trauung aussuchen. Zur Auswahl stehen der Altarraum der Friedenskirche, der Glockenturm oder auch unter freiem Himmel.

Aktion für mehr kirchliche Trauungen

Immer weniger Menschen lassen sich in der Kirche trauen. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt insgesamt 390.734 Ehen geschlossen, davon haben allerdings nur rund 18 Prozent der Paare auch kirchlich geheiratet.

Die Aktion "Einfach heiraten" soll das ändern. Im Vorfeld hatten sich bereits rund 20 Paare angekündigt. Wer sich am Sonntag in Krefeld trauen lassen will, kann das zwischen 12.30 und 16.30 Uhr aber auch ohne vorherige Anmeldung tun.

Trauung oder Segnungsfeier möglich

Die Trauung ist möglich für alle, die bereits standesamtlich geheiratet haben, außerdem muss mindestens eine Person Mitglied der evangelischen Kirche sein. Aber auch eine Segnungsfeier für all diejenigen, die noch nicht standesamtlich verheiratet oder kein Kirchenmitglied sind, ist möglich.

Auch andere Kirchen sagen dem Rückgang der kirchlichen Trauungen mit solchen Aktionen den Kampf an. Mitte Mai gab es beispielsweise auch in der evangelischen Kreuzkirche Bestwig im Hochsauerlandkreis Spontan-Hochzeiten.

Unsere Quellen:



Evangelischer Kirchenkreis Krefeld-Viersen

Statistisches Bundesamt, Erhebung zu Eheschließungen

DBK , Katholische Kirche in Deutschland, Statistische Daten 2022

, Katholische Kirche in Deutschland, Statistische Daten 2022 Evangelische Kirche in Deutschland, Amtshandlungen der Evangelischen Kirche 2022