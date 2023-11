Krefeld kämpft gegen zu viele Schulabbrecher

" Diese hohen Zahlen können und wollen wir nicht hinnehmen, das Problem können wir aber nur ganzheitlich in den Griff bekommen. " Krefelds Stadtdirektor Markus Schön ( SPD ) klingt besorgt, aber auch entschlossen, als er am Mittwoch vorstellt, was die Stadtverwaltung tun will, um die Zahl der Schulabbrüche zu senken.

Ursachen für die hohen Werte sieht Schön unter anderem in der vergleichsweise hohen Zahl an Kindern bzw. Familien, die in Krefeld Sozialleistungen bekommen. Die wachsende Zuwanderung in den vergangenen Jahren habe eine Problemlösung nicht leichter gemacht.

Leitfaden "Schulabbrecher" für Lehrkräfte

Die Stadt erarbeitet gerade einen Leitfaden für Lehrkräfte, wie diese mit Schülerinnen und Schülern umgehen können, die häufiger fehlen oder gar nicht mehr kommen. Darüber hinaus hat die Verwaltung nach eigenen Angaben die Schulsozialarbeit über die vergangenen zehn Jahre kontinuierlich ausgebaut.

Seit zwei Jahren gibt es eine Clearingstelle, um Jugendliche, die sich weigern in die Schule zu gehen, zu unterstützen und individuelle Lösungen zu finden. Im vergangenen Jahr wurde in einer Förderschule ein "alternativer Lernort" eingerichtet für sozial oder emotional beeinträchtigte Jugendliche.

Dort wird versucht, den jungen Menschen über Werkpädagogik Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Trotz all der Maßnahmen blieb die Abbrecherquote aber auf ähnlichem Niveau. Aus Sicht der Stadt ist das jedoch ein Erfolg angesichts der Herausforderungen der vergangenen Jahre wie der Corona-Pandemie und der starken Zuwanderung.

Indivuelle Lösungen für Schulabbrecher

" Ohne unsere zusätzlichen Maßnahmen wäre die Quote wohl noch höher durch die negativen Entwicklungen in den Sozialstrukturen und die starke Zuwanderung ", erklärt Guido Trappmann, der sich bei der Stadt um die Beschäftigungsförderung kümmert.

" Wir können nur Fortschritte erzielen, wenn alle Seiten zusammenarbeiten ", erklärt er. So arbeiten in nahezu allen Schulen soziale Teams mit Vertretern aus Schule, Sozialarbeit und Berufsberatung, um für jeden potentiellen Schulabbrecher individuell den besten Lösungsweg zu finden.

Stadtdirektor Markus Schön appelliert aber auch an Land und Bund, deutlich mehr Geld in Bildung zu investieren. " Wenn Bildung Mangelverwaltung bleibt, werden wir den betroffenen Kindern und Jugendlichen hier vor Ort keine Perspektiven für ihren Lebensweg anbieten können ."

