Nach Ende der Impfzentren: Das planen die Städte rund um Düsseldorf

„ Wir haben in Krefeld zwar auch solche Impfaktionen per Impfbus oder vor einem Kaufhaus gemacht, aber die aktuell wieder stärker werdende Nachfrage nach dem Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz bestärkt uns, dass eine stationäre Lösung als fester Anlaufpunkt die bessere Wahl ist ", sagt Sabine Lauxen, Beigeordnete der Stadt Krefeld. Sie hoffe, dass das Land Krefeld bei dem Vorhaben finanziell unterstützt. Die Impfstation ist montags und mittwochs jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 17 Uhr.

Mönchengladbach mietet zwei Ladenlokale für Impfungen an

Der Rhein-Kreis Neuss, der Kreis Mettmann und der Kreis Viersen planen nach Auslaufen der Impfzentren keine stationären Angebote. Mit ihren mobilen Impfteams hoffen sie, das Impfangebot näher an den Menschen zu bringen und bieten die Vakzine bei Aktionen wie in Einkaufszentren oder Innenstädten an.

Die Stadt Mönchengladbach wird zwei Ladenlokale zu Impfräumen umfunktionieren. In der Mönchengladbacher Innenstadt im Einkaufscenter Minto und in Rheydt im Karstadt-Gebäude können sich die Menschen samstags von 14 bis 20 Uhr impfen lassen. Über den Oktober hinaus werde man neu abwägen, ob sich das Angebot weiterhin lohnt, sagt ein Sprecher der Stadt.

Düsseldorf setzt auf zwei Impfstandorte

Auch in Düsseldorf schließt das Impfzentrum in der Arena zum 30. September. Die stationären Impfangebote am Hauptbahnhof sowie an der U-Bahn-Haltestelle Heinrich-Heine-Allee bleiben unter dem Vorbehalt bestehen.