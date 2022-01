Meterhohe Rauchwolken: Großbrand in Krefelder Gewerbegebiet

Wegen der starken Rauchentwicklung wird der Bevölkerung in den Stadtteilen Oppum und Linn jetzt empfohlen, Türen und Fenster zu schließen, so ein Feuerwehrsprecher. In der Nina-App heißt es eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Das Radio soll für Informationen eingeschaltet werden. Gegen 11 Uhr wurden auch die Sirenen ausgelöst.

Vierköpfige Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Nach Informationen des WDR wurden bei dem Brand vier Menschen verletzt. Es handelt sich dabei um eine Familie - zwei Erwachsene und zwei Kinder, die sich in einer Wohnung im Obergeschoss der Halle aufgehalten haben. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es gehe ihnen soweit gut, so ein Feuerwehrsprecher.

Der Brand ist in einer Industriehalle an der Hafelsstraße ausgebrochen. In der Halle sind mehrere Gewerbe untergebracht - unter anderem eine Glaserei, ein Küchenhersteller und eine KFZ-Werkstatt. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Flachbau.

Derzeit laufen noch die Löscharbeiten, die noch bis zum Abend dauern sollen, um die letzten Glutnester zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Weitere Informationen bekommen Sie um 12.45 Uhr in der Sendung WDR Aktuell.

Stand: 19.01.2022, 12:16