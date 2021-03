Falsche Polizisten stehlen sechsstellige Summe von Krefelderin

Die vermeintlichen Polizisten sagten der Seniorin am Donnerstagmittag am Telefon, dass Einbrecher hinter ihrem Vermögen her seien. Sie müsse es deshalb in Sicherheit bringen.

Männer flüchteten nach Diebstahl

Durch geschickte Gesprächsführung und mehrere Anrufe mit wechselnden Gesprächspartnern überzeugten sie die 84-Jährige von der vermeintlichen Gefahr. Die Frau ging schließlich zur Bank, leerte ihr Schließfach und ging am Abend zu einem vereinbarten Treffpunkt.

Dort traf sie auf zwei Männer, die angaben, Polizisten in zivil zu sein. Als die 84-Jährige deren Dienstausweise sehen wollte, rissen ihr die Männer den Bank-Beutel aus den Händen. In der Tasche befanden sich eine große Summe Bargeld, wertvoller Schmuck und Goldmünzen. Wie die Polizei Krefeld am Freitag mitteilte, erbeuteten die Männer eine Geldsumme im sechsstelligen Bereich.

Wieder Zuhause, verständigte die Frau die Polizei. Die Täter konnten flüchten.

Stand: 26.03.2021, 16:34