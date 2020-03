Krefeld will Autofahrer per App durch die Stadt steuern

Die Stadt Krefeld nimmt als eine von drei Städten in Deutschland an einem neuen Verkehrsprojekt teil. Dabei soll das Fahrverhalten von Autofahrern per App so gesteuert werden, dass sie auf einer Grünen Welle durch die Stadt kommen, ohne anzuhalten.

Geringerer CO2-Ausstoss

Mithilfe der App sollen die Autofahrer schneller durch die Stadt kommen. So würden sie auch weniger CO2 ausstoßen. Die Ampeln sollen dafür in Echtzeit an eine App weitergeben, wann sie auf grün oder rot springen.

Die App soll den Autofahrern dann anzeigen, wie schnell sie fahren müssen, um ohne Halt durch die Innenstadt zu kommen. Das neue System soll zwei Monate lang auf zwei vielbefahrenen Straßen in der Krefelder Innenstadt ausprobiert werden. Die Stadt sucht dafür nun 120 Teilnehmer.

Neben Krefeld nehmen die Städte Hamm und Chemnitz an dem Verkehrsprojekt teil.

Stand: 13.03.2020, 15:44