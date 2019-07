Chemieunfall bei Evonik in Krefeld

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019) musste die Feuerwehr in Krefeld zu einem Einsatz zu einem Evonik-Standort ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle gab es eine chemische Reaktion von nicht näher beschriebenen " Rohstoffen ", bei denen die notwendige Kühlkette unterbrochen worden war. Die hätten sich " thermisch zersetzt ", hieß es in einer Mitteilung. Ob dabei nur Hitze oder auch offenes Feuer entstanden war, war am Morgen noch unklar.

Schadstoffe ins Erdreich gelangt?

Laut Feuerwehr konnte die chemische Reaktion gestoppt werden, indem der eine Teil in einem Kühlraum und ein anderer Teil in einem Wasserbad abgekühlt wurde. Insgesamt mussten 90 Kilo Rohstoff bewegt werden. Ein " weiterer Produktaustritt ins Erdreich " sei damit verhindert worden.

Einsatz beendet

" Außerhalb des Betriebsgeländes " habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es weiter. Der Einsatz sei am frühen Morgen beendet worden. Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen für Nachfragen nicht erreichbar.