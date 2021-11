Corona-Maßnahmen: Der Krefelder Sonderweg

Die Stadt Krefeld macht Schlagzeilen. Wieder einmal reichen der Kommune die Corona-Maßnahmen des Landes NRW nicht aus. Konkret geht es um die Maskenpflicht an Sitzplätzen in den NRW -Schulen, die seit dem 1. November landesweit aufgehoben ist. Die Stadt Krefeld und ihr SPD -Oberbürgermeister Frank Meyer halten das für falsch, müssen sich dem Willen der Landesregierung allerdings beugen.

"Damit gilt Landesrecht auch in Krefeld"

Ein Krefelder Schulgipfel hatte am vergangenen Freitag entschieden, die Maskenpflicht in Schulen fortführen zu wollen und auf das nötige Einverständnis des NRW -Gesundheitsministeriums gehofft. Das lehnte Karl-Josef Laumann ( CDU ) allerdings ab: " Das Ministerium wird ganz klar entscheiden, dass das nicht okay ist. " Es gebe keine Auffälligkeiten in Krefeld, die dafür sprechen würden. " Damit gilt Landesrecht auch in Krefeld. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Krefeld schon im April strenger

Dass die Krefelder Verwaltung sich Gedanken zu eigenen Corona-Maßnahmen fernab der Landesverordnung macht, ist nicht neu. Schon im April dieses Jahres hatte sich Oberbürgermeister Meyer für strengere Maßnahmen entschieden, als bis dahin bundesweit vorgesehen waren.

In einem offenen Brief hatte Meyer Ausgangsbeschränkungen und eine Ausweitung der Maskenpflicht verkündet, sowie das Shoppen mit negativem Test wieder untersagt. Der strenge Krefelder Weg wurde dann von der bundesweit einheitlichen Notbremse abgelöst.

Aus "Pflicht" wird "freiwillige Selbstverpflichtung"

Bei der Diskussion um eine Fortführung der Maskenpflicht am Sitzplatz muss die Stadt jetzt also auf eine Alternative ausweichen. So wird aus einer "Pflicht" eine "freiwillige Selbstverpflichtung". Mit einem Brief an alle Schulleitungen empfiehlt die Stadt den Schulen " dringend das freiwillige Tragen von Masken in den Innenbereichen, auch am Platz im Klassenzimmer. "

Grund für den aktuellen Wunsch nach Weiterbestehen der Maskenpflicht sind nach Angaben von Krefelds Oberbürgermeister Meyer vor allem die hohen Infektionszahlen sowie die sehr große Zahl der Ungeimpften an Krefelder Schulen. In ganz Krefeld seien noch weit über 40.000 Menschen nicht geimpft.

Kritik an Landesregierung