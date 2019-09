Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind am frühen Donnerstagmorgen (12.09.2019) mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Tote könne man nicht ausschließen, so die Feuerwehr.

Teil des Hauses einsturzgefährdet

Das Haus war für die Einsatzkräfte schwer zugänglich.

Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile gelöscht. Die Löscharbeiten hatten sich sehr schwierig gestaltet, da große Teile des Gebäudes wegen Einsturzgefahr nicht betretbar waren. Unter anderem das Treppenhaus war nicht mehr nutzbar, sodass die EInsatzkräfte große Schwierigkeiten hatten zu allen Glutnestern vorzudringen.

Laut der Einsatzkräfte sei das Feuer vom Treppenhaus und vom Dachstuhl auf das ganze Haus übergegangen.