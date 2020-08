30 Bäume an Krefelder Radweg abgesägt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (02.08.2020) 30 Jungbäume entlang eines neuen Radwegs am Dießemer Bruch in Krefeld an- und abgesägt. Außerdem versprühten sie Graffiti mit einer ablehnenden Haltung zum Radweg. "Wurzelpräventionsmaßnahme" war auf den Boden gesprüht.

Protestaktion kurz vor Eröffnung

Die Protestaktion zu diesem Zeitpunkt war vermutlich kein Zufall: Der Radweg wurde als Teilstück eines größeren Projektes am Sonntag (02.08.2020) eröffnet. Unklar blieb bei der Eröffnung aber auch den Vertretern der Stadt, wogegen genau sich der Protest richten sollte. Die Stadt Krefeld beziffert den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Die Feuerwehr kappte am Sonntagmorgen die nicht ganz durchgesägten Bäume, damit sie nicht auf den Weg fallen können. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

