Ralf Hütter 2014 bei den Grammy-Awards

Die Düsseldorfer Band Kraftwerk hat ihren zweiten Grammy gewonnen. In der Nacht zu Montag (29.01.2018) wurden die Pioniere des Elektropop bei der Verleihung in New York für ihr Album "3-D The Catalogue" ausgezeichnet in der Kategorie "Bestes Dance/Electronic Album".



Für die Musiker um Gründungsmitglied Ralf Hütter ist es die zweite Trophäe. 2014 hatten sie schon einen Preis für ihr Lebenswerk gewonnen. An dem Event in den USA nahmen sie diesmal nicht selbst teil.