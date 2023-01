Das Foyer des Bonner Opernhauses gleicht für einen Abend einem riesigen, bunten Basar. Rund 2000 Theater- und Opernkostüme hängen aufgereiht an unzähligen Kleiderständern. Von Accessoires wie Gürteln und Hüten, über Blusen und Hemden in den unterschiedlichsten Varianten, bis hin zu opulenten Kleidern, ist alles dabei. Manche sind schlicht, andere ausgefallen, viele kunstvoll und manche futuristisch. Aber eins sind sie alle: Einzelstücke. Denn alle gehörten zu Produktionen der Oper oder des Schauspiels und wurden den Darstellern und ihren Rollen auf den Leib geschneidert.

Kostümabteilung schneidert Einzelstücke

Vier bis sechs Wochen arbeitet die mehr als 20-köpfige Kostümabteilung an der Bühnenkleidung für ein neues Theaterstück oder eine Oper. Viele Kostüme nähen die Schneiderinnen und Schneider individuell nach den Maßen der Darsteller, andere kaufen sie „von der Stange“ und arbeiten sie zu Einzelstücken um. Vor allem in Opernproduktionen, in denen auch ein großer Chor auf der Bühne steht, hat die Kostümabteilung viel zu tun.

Was nicht wiederverwendbar ist, wird verkauft

Im Fundus des Theaters Bonn lagern mehrere zehntausend Kostümteile aus Schauspiel- oder Opernproduktionen. „ Es sind so viele, dass wir sie nicht alle durchzählen können “, erklärt Sonja Koller vom Theater Bonn, „ fast alle Stücke heben wir nach dem Ende einer Spielzeit erst einmal auf “. Erst wenn klar sei, dass die Kostüme in absehbarer Zeit nicht in anderen Stücken wiederverwendet oder umgearbeitet werden können, sortiere die Kostümabteilung sie aus. Dann landen kurz vor Karneval im Kostümverkauf. Dieses Jahr stehen unter anderem Kostüme aus Maria Stuart (Theater), La Traviata (Oper) und Les Misérables (Oper) zum Verkauf.

Kleine Accessoires gibt´s schon ab einem Euro. Einzelne, besonders aufwendig genähte Kostüme können bis zu 150 Euro kosten. Obwohl vorher niemand weiß, was genau aussortiert und verkauft wird, stehen jedes Jahr zum Beginn des Verkaufs um 18 Uhr schon mehrere hundert Interessenten vor der Tür des Opernhauses – und innerhalb von zwei, drei Stunden ist alles weg.

Über dieses Thema berichten wir am 30. Januar 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.