In Köln können Fahrgäste am Sonntag (03.06.2018) zum ersten Mal umsonst mit Bus und Bahn fahren. Die Stadt will so Autofahrer motivieren, häufiger auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Das gab es in noch keiner deutschen Großstadt.

Kostenlos durch das ganze Stadtgebiet

KVB-Leihräder

Das gilt auch für die Stadtbahnen der Stadtwerke Bonn auf den Linien 16 und 18 im Kölner Stadtgebiet. Fahrgäste, die aus dem Umland nach Köln fahren, müssen ihr Ticket nur bis zur Stadtgrenze lösen. Auch die Nutzung der KVB -Räder ist für alle 30 Minuten kostenlos, wenn sie als Nutzer registriert sind.

Kunden-Befragung

Die KVB setzt damit einen Beschluss des Verkehrsausschusses der Stadt Köln um. Ziel des fahrscheinlosen Tages sei es, Autofahrer zu motivieren, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Die KVB führt außerdem eine Befragung der Fahrgäste durch. So will sie insbesondere von potentiellen Neukunden herausfinden, was das Unternehmen tun kann, damit Autofahrer in Zukunft öfter Busse und Bahnen der KVB nutzen.

150.000 Euro Unkosten

Der gesamte Tag kostet die KVB nach Angaben eines Sprechers rund 150.000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für die Ticketausfälle, die mit rund 100.000 Euro veranschlagt wurden und die Ausgaben für das Marketing.

Deutschlandweit einzigartig