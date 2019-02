Kostenexplosion selbst verschuldet?

Die SPD will nun wissen, ob das tatsächlich stimmt, oder ob es bereits bei der Erweiterung 1996 ein Gutachten zum Baugrund gegeben hat. Wenn ja fragt sie, ob dieses in die Planung der zurzeit laufenden Bauarbeiten mit eingeflossen ist. Für die Ratssitzung am 28. März fordert die SPD -Fraktion eine entsprechende Stellungnahme von der Stadt Bonn.