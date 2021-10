Missbrauchsvorwürfe: Korschenbroich hat Pfarrer-Straße umbenannt

Das neue Straßenschild mit der Aufschrift "An der Obstwiese" hängt seit dem frühen Freitagmorgen. Anwohner müssen im Zuge der Umbenennung nun in all ihren amtlichen Dokumenten ihre Adresse ändern lassen. Damit das möglichst schnell geht, öffnet die Stadt Korschenbroich am Samstag für alle Betroffenen ihr Bürgerbüro. Für Zustelldienste bleibt das Schild mit dem alten Straßennamen noch ein Jahr hängen, allerdings in durchgestrichener Form.

Rat beschloss Umbenennung einstimmig

Der Rat hatte die Umbenennung der "Johannes-Wolf-Straße" bereits im Sommer einstimmig beschlossen, nachdem die Umbenennung von der katholischen Gemeinde beantragt worden war. Da die Stadt Probleme bei der Zustellung von Briefwahlunterlagen verhindern wollte, hat die Straße erst jetzt ihren neuen Namen "An der Obstwiese" bekommen.

Gemeinde will ein Zeichen setzen

Der langjährige Pfarrer Wolf soll in den 50er- und 60er-Jahren Jungen und jungen Erwachsenen über Monate sexualisierte Gewalt angetan haben, entsprechende Vorfälle sind beim Bistum Aachen aktenkundig und anerkannt. Gerüchte über mögliche Vergehen des Priesters kursierten in Korschenbroich schon lange. Für den heutigen Pfarrer Marc Zimmermann waren die Vorwürfe im Sommer ein Anstoß, schnell zu handeln: " Mit diesem Wissen war mir klar, dass die Straße nicht weiter seinen Namen tragen kann ".

Der Rat in Korschenbroich