Das Oberhaupt der koptischen Christen, Papst Tawadros II., wird am Sonntag (12.05.19) die Bunkerkirche in Düsseldorf-Heerdt als koptisch-orthodoxes Gotteshaus weihen. Rund 600 Gläubige werden erwartet. Weihe und Messe sollen bis zu sechs Stunden dauern.

Kirche sollte bereits vor zwei Jahren geweiht werden

Für die orthodoxen Christen ist der Besuch des Papstes eine außergewöhnliche Ehre. Ursprünglich sollte die katholische Bunkerkirche St. Sakrament bereits 2017 durch den Papst geweiht werden. Damals musste Tawadros II. allerdings aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Koptische Gemeinde wächst

Die katholische Kirche hatte der koptischen Gemeinde das Gotteshaus vor vier Jahren geschenkt. Die ehemaligen Raümlichkeiten in Düsseldorf-Gerresheim waren zu klein geworden. Die Gemeinde wächst nach eigenen Angaben stetig und hat im Großraum Düsseldorf 4.000 Mitglieder. Auch bundesweit steigt die Zahl der Kopten, mittlerweile leben mehr als 12.000 von ihnen in Deutschland.

OB Thomas Geisel trifft Papst

Bereits am Samstag (11.05.19) verleiht Papst Tawadros II. als Dank für die Schenkung drei Auszeichnungen an Vertreter der katholischen Kirche und der Stadt Düsseldorf. Am Montag (13.05.19) ist ein Frühstück mit Oberbürgermeister Thomas Geisel geplant sowie der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Stand: 11.05.2019, 06:01