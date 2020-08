Politik sucht Kompromiss bei Düsseldorfer Groß-Konzert

Kontroverse im Netz

Auch bei den Musikfans wird das geplante Konzert in Düsseldorf sehr kontrovers diskutiert. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Sarah Connor, die am 04. September in der Arena auftreten will. Eine Frau schreibt dort an die Adresse der Sängerin: "Lass dich nicht unterkriegen von den ganzen Leuten, die das Konzept runter machen. Das sind wahrscheinlich die gleichen, die einen sicheren Job haben und nicht - wie viele aus der Event Branche - um ihre Existenz bangen müssen."