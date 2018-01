Stadtumbau in Kleve kommt offenbar voran

Zum Beispiel am Koekkoekplatz. Hier sind seit einiger Zeit große Grünflächen zu sehen. Dass hier mal eine Bundesstraße quer durch die Unterstadt führte, wissen wohl nur noch die Alteingesessenen. Und es sollen noch weniger Autos werden, sagt Baudezernent Jürgen Rauer: " Der Bereich zwischen Rathaus und Volksbank wird auch noch begrünt ." So werde die historische Stadtkante in ihren Ausmaßen wieder sichtbar.

Hochschule bringt neuen Schwung

Dass etwa aus einem geplanten Einkaufszentrum in der Unterstadt schließlich doch nichts wurde, ist für Rauer mittlerweile halb so schlimm. Denn mit der Hochschule nebenan gab es für die Stadt auch neue Perspektiven. " Das hat noch mal einen riesigen Anschub gegeben ". Zum Beispiel was die Nachfrage im Wohnbereich angehe.

" Kleve hat Strukturwandel gut gemeistert "

Früher arbeiteten viele Klever beispielsweise in der Schuhfabrik oder der Lebensmittelindustrie. Doch die Zeiten sind längst vorbei. 7.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Die Industriegebäude verfallen seit Jahren. Aber die Stadt " hat den Strukturwandel gut gemeistert ", sagt Rauer. Über 10.000 Arbeitsplätze seien geschaffen worden.

Anders als viele Ruhrgebietsstädte habe Kleve dafür aber so gut wie keine Fördergelder von Land und Bund gebraucht. Und es soll weiter investiert werden. Der Anblick von Baggern und Kränen in der Unterstadt bleibt den Klevern wohl noch ein paar Jahre erhalten.

Stand: 02.01.2018, 17:29