"Wir haben Kontrollstellen in Kerpen. Wir haben Kontrollstellen in Hürth. Wir haben eine Kontrollstelle in Bergheim und in Frechen an der A61 in Fahrtrichtung Aachen", sagt Polizeisprecher Hauke Weigand.

Immer mehr Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge

Die Kontrollstation der Polizei

Seit Anfang des Jahres geht im Rhein-Erft-Kreis die Zahl der Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen durch die Decke. Spitzenreiter ist die Stadt Kerpen mit über 70 Delikten, gefolgt von Bergheim und Hürth mit jeweils über 50 Einbrüchen. Die Polizei sagt, die Täter seien sehr mobile, überregional agierende Banden.

Bei ihren Raubzügen gehen die Autoknacker rabiat vor: Sie brechen die geparkten Fahrzeuge der Handwerker auf, bohren Löcher in die Türen oder schlagen Fenster ein.

Werkzeug in mehreren kontrollierten Autos

Bei ihrer nächtlichen Verkehrskontrolle werden die Einsatzkräfte in dieser Nacht schnell fündig. Entdeckt werden in mehreren Autos Einbruchswerkzeug, Messer und auch eine Axt. An der Kontrolle am Marktweg in Hürth ist auch der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, dabei. Als Chef der Kreispolizeibehörde hat Rock der so genannten strategischen Fahndung grünes Licht gegeben:

Wir müssen den Verbrechern klare Signale setzen. Das ist der richtige Weg! Landrat Frank Rock

Auch in den kommenden Tagen werden die Verkehrskontrollen im Rhein-Erft-Kreis fortgesetzt. Gleichzeitig fordert die Polizei alle Handwerker auf, es den Autoknackern nicht zu leicht zu machen.

Besserer Schutz vor Diebstahl

Fahrzeuge seien halt keine Tresore, sagt Polizeisprecher Hauke Weigand. Die Täter würden immer abwägen, ob sich für sie ein Aufbruch oder das Einschlagen einer Scheibe lohnen würde. Daher die Faustregel: Wertvolle Geräte und teures Werkzeug bleiben nachts auf keinen Fall im Auto.

