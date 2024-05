Konto von Remscheider Familie leergeräumt

Immer öfter melden sich Betrüger am Telefon, die sich als Bankangestellte ausgeben. Dabei stimmen die Telefonnummern und die Namen oft mit denen der wirklichen Bankangestellten überein.

Als Anna-Lena Pieper einen solchen Anruf eines Mannes erhielt, der sich als ihr Bankberater ausgab, wurde die Remmscheiderin schnell skeptisch. Sie beendete das Telefonat, gab keine Daten weiter - aber trotzdem kam es zum Betrug. Wie die Täter trotzdem an ihre Daten gekommen sind, ist unklar.

Zu dem Zeitpunkt fehlen bereits 12.000 Euro

" Am nächsten Morgen habe ich dann in mein Online-Banking geguckt und habe komplett falsche Kontostände gesehen. Ich habe Vormerkungen von Abbuchungen gesehen und hab gesagt, da stimmt irgendetwas nicht ", sagt Anna-Lena Pieper. Sofort kontaktierte sie ihre Bank.

Alleine was sie zu dem Zeitpunkt an Vormerkungen sah, waren etwa 12.000 Euro. Familie Pierper hatte mehr Geld als üblich auf dem Konto, da sie einen Anbau für ihr Haus planen. Die genauen Auszahldaten der Bank zeigten, die Betrüger liesen sich das Geld wohl bar auszahlen, in verschiedenen Supermärkten - per Handy an den Kassen.

Mehrere Abbuchungen in kurzer Zeit

Das innerhalb eines Nachmittags. Zunächst in Köln, dann in Essen, dann Richtung Velbert. " Und zum Schluss in der Nacht hier in Remscheid ", sagt Ehemann Stefan Pieper. " Wir wussen auch nicht, dass es in Remscheid Supermärkte gibt, die bis Mitternacht geöffnet haben. Und in der Zeit alleine wurden 15 bis 20 Abbuchungen in kürzester Zeit im Supermarkt vollzogen ", so Stefan Pieper.

Polizei über Betrugsmasche: "Nicht nur ältere Betroffen"

Die Polzei warnt vor den immer durchdachteren Methoden der Betrüger. " Da sind nicht nur alte Leute von betroffen wie man vermuten könnte, weil sie sich vielleicht nicht sicher sind, im Umgang mit solchen Situationen. Da sind auch jüngere Leute von betroffen ", erklärt die Polizei Wuppertal. Die Täter seien sehr geschickt und rethorisch stark. " Und man muss sehr aufpassen, da nicht reinzufallen ", sagt die Polizei.

Familie Pieper fehlen inzwischen mindstens 40.000 Euro. Die Bank sagt, man müsse prüfen, wer für den Schaden aufkommt. Die Remscheider Familie hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei ermittelt.