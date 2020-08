Kommunalwahl in NRW: So viel Briefwahl war noch nie

Wohin man schaut, das gleiche Bild:

Auch in Düsseldorf, Bielefeld und Essen haben die Wahlämter schon jetzt jede Menge mit den Briefwahlunterlagen zu tun. In Düsseldorf haben sich bereits knapp 50.000 Wählerinnen und Wähler für eine Stimmabgabe per Post angemeldet.

Eine bestimmte Personengruppe, die besonders häufig per Brief wählt, stellen die Städte dabei nicht fest. In allen Bevölkerungsgruppen werde die Briefwahl gut angenommen, lediglich in Köln gebe es einen leichten Überhang bei älteren Wählerinnen und Wählern.