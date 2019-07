Polizisten als Bademeister

Ausländisch aussehende Jugendliche werden stigmatisiert. Das Bäderpersonal, unterstützt durch Sicherheitsleute, wirkt unfähig. Die Polizei muss mehrmals dafür herhalten, dass Baderegeln eingehalten werden. Absurd! Liest man sich dazu Kommentare in sozialen Netzwerken durch, dann ist die Geschichte noch etwas: Öl im Feuer einer Hysterie.

Nennt die Presse die Herkunft der Täter nicht, ist das Geschrei groß. Nennt sie sie doch - in Düsseldorf wurden die Personalien von zwei Deutschen aufgenommen - ist es auch nicht okay. Das seien ja keine richtigen Deutschen, sondern welche mit Migrationshintergrund, heißt es dann. Merkt noch einer was?