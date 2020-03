CO-Vergiftung bei Mutter und Kind in Düsseldorf

Eine Frau und ihr dreijähriges Kind sind am Sonntagabend (22.03.2020) in Düsseldorf mit Kohlenmonoxidvergiftungen in die Uniklinik gebracht worden. Das Kind hatte sich nach dem Baden unwohl gefühlt. Die Feuerwehr stellte zu hohe Kohlenmonoxidwerte fest - vermutlich war die Gastherme defekt.

Behandlung in der Druckkammer

Die insgesamt dreiköpfige Familie wurde ins Freie gebracht, und die Wohnung wurde gelüftet. Mutter und Kind mussten in der Uniklinik in Düsseldorf in der Druckkammer behandelt werden.