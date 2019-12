Klarheit für Lebensplanung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schlug in einem von der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag (22.12.2019) veröffentlichten Interview in dieselbe Kerbe: Zu Jahresbeginn müsse das Gesetz endlich beschlossen werden. Denn die Menschen in den Regionen wollten und brauchten " einfach Klarheit ". Ihre Lebensplanung hänge davon ab, wie lange sie noch in der Braunkohle arbeiten können.