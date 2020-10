Leitentscheidung Garzweiler – Pinkwart will informieren

NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) wird in Erkelenz die Braunkohle-Leitentscheidung des Landes für den Tagebau Garzweiler II vorstellen. Darin sind unter anderem die Größe und der Abbauzeitraum geregelt.

Kohle kommt aus Garzweiler

In den beiden anderen Braunkohletagebauen im Rheinischen Revier – Inden und Hambach – wird bereits Ende des Jahrzehnts die Kohleförderung eingestellt. Damit ist klar: Die Kohle für die nach 2030 dann noch laufenden RWE -Braunkohlekraftwerke kann nur noch aus Garzweiler II kommen.

900 Millionen Tonnen Braunkohle können noch in Garzweiler gefördert werden. Die Bundesregierung hat die energiepolitische Notwendigkeit des Tagebaus in ihrem Kohleausstiegsgesetz festgelegt. Dem hat sich nun die Landesregierung in ihrer Leitentscheidung angeschlossen. Kritik daran üben zahlreiche Bündnisse und Initiativen, die einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle fordern als 2038.

Unabhängige Gutachten gefordert