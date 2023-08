Streit um Pläne für neue Rheinpromenade in Königswinter

In Königswinter hat die heiße Phase in einer sehr langen Diskussion begonnen: Wie soll die Rheinpromenade dort in Zukunft aussehen? Schon Mitte September soll der Stadtrat über die Umbaupläne beraten. Der Zeitdruck hat Anwohner überrascht. Bürgermeister Lutz Wagner begründet ihn damit, dass die Pläne bis Oktober fertig sein müssen, um Fördergelder zu beantragen.

Fußgänger treffen auf Fahrräder, Autos und Bahnen

Rheinpromenade in Königswinter

Es geht um gut 500 Meter Straße direkt am Rhein, wo Fußgänger auf Fahrräder, Autos und Bahnen treffen. Bereits vor sechs Jahren sollten eine Bürgerwerkstatt und ein anschließender Planungswettbewerb klären, wie der Verkehr neu geordnet werden kann.

Über eine Lösung haben elf Planungsbüros nachgedacht, im Siegerentwurf bekommen Fußgänger und Radfahrer jeweils ihren eigenen Verkehrsraum, Autos gibt es auf der Promenade kaum noch.

Gastronomin gegen Umbau, ADFC dafür

Die Meinungen zu den Plänen gehen weit auseinander: Die Gastronomin Salha Sherif hat ihr Café direkt an der Promenade und müsste einen Teil ihrer Außengastronomie aufgeben zugunsten der Radfahrer. Auch Motorradtouristen würden wegen der neuen Verkehrsführung wahrscheinlich als Gäste ausbleiben. Sherif fürchtet deshalb einen existenzbedrohenden Umsatzeinbruch im Sommer. Sie sammelt Unterschriften gegen die Baumaßnahme, seit sie von den Plänen erfahren hat.

Auf der anderen Seite setzt der Fahrradverband ADFC große Hoffnungen in den Umbau. Derzeit nutzten Fahrradfahrer und Fußgänger denselben Weg, sodass es immer wieder zu Konflikten komme. Diese könnten durch den Umbau der Promenade aufhören.

Stadt hält Bürgerentscheid über Umbau für möglich

Der örtliche Bürger- und Verkehrsverein lehnt die Planungen ab und wehrt sich gegen den Zeitdruck. Der Verein hat deshalb einen Bürgerantrag gestellt mit dem Ziel, dass Königswinter weite Teile der Planung fallen lässt.

Die Pläne stoßen auf Widerstand

Bürgermeister Lutz Wagner räumt ein, dass die Kommunikation mit Bürgern und Betroffenen nicht optimal gelaufen sei. Am Donnerstag dieser Woche plant die Stadtverwaltung eine Bürgerinformation, in der das Projekt noch einmal vorgestellt wird. Große Änderungen seien laut Wagner aber nicht mehr geplant. Dennoch könnte sich eine endgültige Entscheidung über die Rheinpromenade noch hinziehen. In der Stadtverwaltung hält man es für möglich, dass Anwohner und Gegner versuchen werden, den Umbau durch einen Bürgerentscheid zu stoppen.