Die Mitarbeiter bei Gaffel und Reissdorf wollen für rund viereinhalb Stunden kein Bier mehr abfüllen. Stattdessen treffen sie sich am Vormittag zu einer Protest-Kundgebung vor dem Werkstor der Gaffel-Brauerei in Köln-Porz. Unterstützt werden sie dabei von den Mitarbeitern der Reissdorf-Brauerei in Rodenkirchen, die ebenfalls nach Porz kommen wollen.

Weniger Kölsch an den Feiertagen?

Der Zeitpunkt der Warnstreiks liegt vor den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, an denen traditionell viel getrunken wird. Damit wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Denn die zahlen vor allem den Mitarbeitern weiter unten auf der Lohnleiter nicht genug, sagt die Gewerkschaft NGG .

Gewerkschaft fordert 6,6 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert für alle Brauerei-Beschäftigten ein Lohn-Plus von 6,6 Prozent in diesem Jahr. Mindestens aber 280 Euro mehr im Monat für alle Vollzeitbeschäftigten. Auch die Azubis sollen mehr bekommen. Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft in den vergangenen zwei Verhandlungsrunden maximal 2,2 Prozent geboten. Die dritte und entscheidende Verhandlungsrunde findet am kommenden Mittwoch statt.

Beim Gaffelwerk in Köln-Porz sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 130 Mitarbeiter beschäftigt. Bei Reissdorf in Rodenkirchen sind es rund 90 Mitarbeiter.

Unsere Quelle:



Gewerkschaft NGG