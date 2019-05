Kölsch-Absatz: Brauer setzen Hoffnungen auf Karneval

Trinkfreudige Karnevalisten könnten die Umsatzzahlen von Kölsch auf das gesamte Jahr gerechnet etwas nach oben treiben. Die Ausstoßzahlen an den närrischen Tagen seien im Vergleich zum Vorjahr gut gewesen, erklärte der Kölner Brauerei-Verband am Samstag (25.05.2019). Bis jetzt verzeichnen die Kölsch-Brauer ein leichtes Plus gegenüber 2018.

Im vergangenen Jahr mussten die Kölsch-Brauer ein leichtes Minus verkraften: Nach Verbandsangaben wurden etwa 1,785 Millionen Hektoliter Kölsch verkauft, rund 0,5 Prozent weniger als 2017. Davon entfielen knapp 60 Prozent auf Flaschenbier und etwa 40 Prozent auf Fassbier.