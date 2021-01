Kölns OB Reker hat das Krankenhaus wieder verlassen

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Kölner Uniklinik wieder verlassen. Das teilte sie am Abend per Twitter mit. Sie wünschte allen "Kölnerinnen und Kölnern ein frohes neues Jahr" und bedankte sich für die vielen guten Wünsche, die sie in der Klinik erreicht hatten. "Es geht mir gut", schrieb Henriette Reker auf Twitter. Die Kölner Oberbürgermeisterin hatte sich am vergangenen Dienstag zur stationären Behandlung in die Kölner Uniklinik begeben. Rekers Sprecher teilte mit, die Oberbürgermeisterin sei wegen einer "venösen Thrombose"behandelt worden.

Reker kurzzeitig vertreten

Da die Stadt zunächst keine Informationen herausgegeben hatte, war die Besorgnis in Verwaltung und Politik groß. Henriette Reker hatte allerdings vom Krankenhaus die Geschicke der Stadt weiter geleitet und wurde von ihren engsten Mitarbeitern täglich informiert. In der Silvesternacht, als sowohl Ministerpräsident Armin Laschet als auch NRW-Innenminister Herbeurt Reul (beide CDU ) den Polizeieinsatz zum Jahreswechsel in Köln beobachteten, war Reker durch die städtische Beigeordnete Andrea Blome vertreten worden.

Stand: 03.01.2021, 01:51