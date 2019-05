Kölnerin wird in der Türkei festgehalten

Vorwurf: Teilnahme an Demo

Grund für die aktuelle Festnahme sei eine Protestaktion in Köln, an der die Tochter im Jahr 2012 teilgenommen haben soll, sagte Akalin. Daran sei eine Gruppe beteiligt gewesen, die als PKK -nah gelte. Die verbotene kurdische Arbeiterorganisation PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.

Im Wahlkampf verhaftet

Hozan Cane

Hozan Cane war Ende Juni 2018 kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Edirne festgenommen worden. Sie hatte eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt. Die Anklage stützte sich unter anderem auf Inhalte, die die Sängerin zwischen 2014 und 2018 auf ihrem Facebook- und Twitter-Profil geteilt haben soll. Sie selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Video starten, abbrechen mit Escape Haftstrafe für Hozan Canê, deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln . Westart . . 03:47 Min. . WDR. Von Claudia Kuhland.

Stand: 26.05.2019, 14:07